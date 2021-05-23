محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يلتقي مع وكيل وزارة النفط رفعت العبار، لب

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يلتقي مع وكيل وزارة النفط رفعت العبار، لبحث جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم قطاع النفط وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة.

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