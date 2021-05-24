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المجلس الاستشاري للدولة يعقد جلسة صباح يوم الأثنين، يقر خلالها قانون الاستفتاء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المجلس الاستشاري للدولة يعقد جلسة صباح يوم الأثنين، يقر خلالها قانون الاستفتاء على الدستور رقم (1) لسنة 2019، المحال من مجلس النواب الذي تَم فيه تعديل القانون رقم (6) لسنة 2018، ويطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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