المجلس الاستشاري للدولة يعقد جلسة صباح يوم الأثنين، يقر خلالها قانون الاستفتاء على الدستور رقم (1) لسنة 2019، المحال من مجلس النواب الذي تَم فيه تعديل القانون رقم (6) لسنة 2018، ويطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور.