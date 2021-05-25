حويلي: مشروع الدستور ثمرة ثورة 17 فبراير وعدم تحقيقه يعني أن الثورة لم تحقق أهدا

حويلي: مشروع الدستور ثمرة ثورة 17 فبراير وعدم تحقيقه يعني أن الثورة لم تحقق أهدافها. #ليبيا #المرصد
حويلي: مشروع الدستور ثمرة ثورة 17 فبراير وعدم تحقيقه يعني أن الثورة لم تحقق أهدافها. #ليبيا #المرصد
كيف ياحمار لم تحقق الثورة اهدافها لكن ياخوان الم تحققوا ثروة ضخمة من دم الشعب باسم الثورة ماذا تريدون بعد نتائج هذه الثورة من دمار وخراب وفقر وانتشار الارهاب والفساد كفاية خراب ملعون ام ثروة فبراير الحرام يااحول وثورة تونسى حققت ثروة ضخمة للارهابى الغنوشى والفاسد نبيل القروى بينما ثورة مصر والسودان اسقطت حكم الخوان واستعادة ثروة الوطن والى الامام والكفاح الثورى مستمر يااخ حويلى انت وجويلى ياويلى ولولوى ياولية ساعة مغربية على هذه الخرفان الغبية
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