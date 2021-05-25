تصويت #المرصد | سيجتمع ملتقى الحوار غدًا الاربعاء والخميس للفصل في كيفية إنتخاب رئيس الدولة :

1- بالإنتخاب المباشر من الشعب .

2 – بالتعيين عن طريق البرلمان .

#شاركنا_برأيك في تعليق عبر كتابة رقم 1 أو 2 فقط لاحتساب اجابتك ضمن هذا التصويت . #ليبيا