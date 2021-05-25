تصويت #المرصد | سيجتمع ملتقى الحوار غدًا الاربعاء والخميس للفصل في كيفية إنتخاب رئيس الدولة :
1- بالإنتخاب المباشر من الشعب .
2 – بالتعيين عن طريق البرلمان .
#شاركنا_برأيك في تعليق عبر كتابة رقم 1 أو 2 فقط لاحتساب اجابتك ضمن هذا التصويت . #ليبيا
تصويت #المرصد | سيجتمع ملتقى الحوار غدًا الاربعاء والخميس للفصل في كيفية إنتخاب رئيس الدولة :
1- بالإنتخاب المباشر من الشعب .
2 – بالتعيين عن طريق البرلمان .
#شاركنا_برأيك في تعليق عبر كتابة رقم 1 أو 2 فقط لاحتساب اجابتك ضمن هذا التصويت . #ليبيا
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