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تصويت #المرصد | سيجتمع ملتقى الحوار غدًا الاربعاء والخميس للفصل في كيفية إنتخاب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تصويت #المرصد | سيجتمع ملتقى الحوار غدًا الاربعاء والخميس للفصل في كيفية إنتخاب رئيس الدولة :

1- بالإنتخاب المباشر من الشعب .
2 – بالتعيين عن طريق البرلمان .

#شاركنا_برأيك في تعليق عبر كتابة رقم 1 أو 2 فقط لاحتساب اجابتك ضمن هذا التصويت . #ليبيا

May be an image of ‎text that says '‎D.CO ALMARSAD.CO انتخابات 2021 ديسمبر ليبيا انتخاب رئيس الدولة انتخاب مباشر من الشعب -2 - البرلمان يختار الرئيس‎'‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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