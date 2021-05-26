الدبيبة يبحث مع السفير الألماني الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2. #ليبيا #المرصد
الدبيبة يبحث مع السفير الألماني الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2. #ليبيا #المرصد
احد المحللين السياسيين الروس
وضح بان الاستمرار في الاجتماع في ألمانيا وأوروبا بخصوص ليبيا
هو مضيعة للوقت وتبذير للمال الليبي الذي هو من حق الليبيين في بناء بلادهم
وان هذه الاجتماعات تخدم اليهود والدول العربية الانتهازية
ولا تخدم الليبيين داخل دولهم
لان اوروبا تسعى لرفع قدراتها العسكرية والاقتصادية بالثروات الليبية – وتعطيهم وعود وهمية فقط وهي تساعد اليهود المتمردين الارهابين حتى في الدول العربية – كما حصل في جريمة فلسطين موءخرا –
وكذلك وضحت الاخبار بان هناك مهندسين روسيين استطاعوا تصمبم صواريخ عسكرية بعيدة المدى تستطيع اختراق ومناورة ألقبة الحديدية الاي اشترتها اسراءيل – وهذه الصواريخ تستطيع تفادي اي دفاعات جوية للوصول لأهدافها بشكل مباشر -وهي صواريخ ذكية وقوية المفعول واحيانا تنفصل حيت مهاجمتها لتكون على هيءة صواريخ صغيرة منفصلة
– لتوضيح ان التطور العسكري في روسيا يستطيع لن ينافس اي قوة عسكرية اخرى حتى في الشرق الأوسط –
أضف تعليقـك