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الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس 27 مايو 2021

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس نسبيا على أغلب مناطق الشمال حيث تسجل دراجات الحرارة العظمى ما بين (26-30) م على المناطق الساحلية مع نشاط نسبي للرياح فترة المساء، بينما تكون على الدواخل ما بين (33-39) م مع احتمال ظهور ضباب خفيف اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

-تبقى الأجواء ساخنة على أغلب مناطق الوسط والجنوب الغربي نتيجة لامتداد منخفض جوي تسجل الحرارة ما بين (40-44) م وتكون ما بين (38-41) م على الجنوب الشرقي.

-من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي ويشمل بداية من يوم الاثنين الشمال الشرقي.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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