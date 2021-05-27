الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس 27 مايو 2021

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس نسبيا على أغلب مناطق الشمال حيث تسجل دراجات الحرارة العظمى ما بين (26-30) م على المناطق الساحلية مع نشاط نسبي للرياح فترة المساء، بينما تكون على الدواخل ما بين (33-39) م مع احتمال ظهور ضباب خفيف اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

-تبقى الأجواء ساخنة على أغلب مناطق الوسط والجنوب الغربي نتيجة لامتداد منخفض جوي تسجل الحرارة ما بين (40-44) م وتكون ما بين (38-41) م على الجنوب الشرقي.

-من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي ويشمل بداية من يوم الاثنين الشمال الشرقي.