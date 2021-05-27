بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 27/05/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 26 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.06 و5.055 دينار
الدولار الامريكي – زليتن 5.065 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.125 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.075 دينار
اليورو = 6.02 دينار
الجنية الإسترليني 7.10 دينار
الليرة التركية 0.62 دينار
الدينار التونسي 1.86 دينار
الجنية المصري 0.33 دينار
الدينار الأردني 7.15 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ215 دينار
كسر الفضة 2.45 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”
دولار بشيك المصدق: – 5.85 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.80 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.
أضف تعليقـك