الشركة العامة للكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس في كل من الجناح الغربي والجنوبي والشرقي.
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ليبيا مباشر
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