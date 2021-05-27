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الشركة العامة للكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس في كل من الجناح الغربي والجنوبي والشرقي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس في كل من الجناح الغربي والجنوبي والشرقي.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏GECOL شرك العامة لکهریاه االشركة االعامة اللكهرياء نشرة الاحمال ليوم: الخميس 2021/5/27 ساعة واحدة الإدارة العامة للتحكم ساعتان ساعان طرح الأحمال الجناح الغربي والجنوبي عدد ساعان طرح الأحمال الجناح الشرفي مراعاة المتغير ات المستجدة على الشبكة * في حالة الزيادة في عدد ساعات طرح الأجمال بإمكانك الاتصال على الأرقام الآتية 0215825209- 0214445042- 0214800990-‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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