المنقوش: حفتر ليس لديه قوة حقيقية ولم يستطع بناء جيش وأسلحته بالية. #ليبيا #المر

المنقوش: حفتر ليس لديه قوة حقيقية ولم يستطع بناء جيش وأسلحته بالية. #ليبيا #المرصد
المنقوش: حفتر ليس لديه قوة حقيقية ولم يستطع بناء جيش وأسلحته بالية. #ليبيا #المرصد
المشير خليفة حفتر الباين انه مسحور
الفترة الماضية السوادين والمصريين شدوا منهم واحد سحرة وساحرات ومشعوذين ومشعوذات
وفي منهم من بنغازي للاسف ..!!!
وتوا مصر والسودان مدايرين روحهم حيش موحد حماة النيل
وخلوا حفتر لكلاب سوريا شعر الديوك – الله المستعان
ضروري يكون في جهاز امّنً متعاون مع الشءون الأوقاف الاسلامية ضد السحرة والمشعوذين في المناطق الليبية . حتى كتابات الحواءط قالوا عليها انها ” سحر اسود وخلط بالالوان ”
والله اعلم
اامنقوش هرواك يهروك مع بقية الهرواكه لا جاء هكي لا هكي فاقد احترام الليبيين له فكل من ينبح علي جيش ليبيا أنسان ضائع عن الطريق الذي يجب ان يسلكه الرجل الحر الوطني الشريف
فى ظل الحظر المفروض على الجيش الوطنى وقلة الامكانيات استطاع اسود الجيش الوطنى بهذه الاسلحة البالية ان يحقق المعجزات استطاع تحرير بنغازى ودرنة من اعتى انواع الارهاب المدعوم بامكانيات هائلة واستطاع ان يحرر الموانئ النفطية ويحميها ليصب عائدها فى خزينة الدولة وبهذه الاسلحة اليالية تمكن من اسقاط اكثر من مائة مسيرة حديثة تركية وبهذه الاسلحة البالية حرر الجنوب بالكامل وبهذه الاسلحة البالية اوشك على تحرير العاصمة مما جعلكم تتوسلون للمحتل التركى والمرتزقة السوريين ولولا ضوء اخضر من ترامب وبوتن لتصفية حسابات مع دول اوربية ما استطاع الكلب اردوغان احتلال غرب ليبيا فهو كان مجرد اداة قذرة لقوى استعمارية تريد الفوضى فى ليبيا لصالحها ولكن بفضل الاسلحة البالية تم اجهاض مخطط اردوغان الشرير المعلن على شاشة التلفاز امام خريطة ليبيا لاحتلال قوت الشعب الليبى تحية للاسلحة البالية التى انقذت ليبيا من بلاوى داعش والقاعدة والاتراك والخوان .
وتحية لاسود الكرامة الذين استطاعوا باسلحة بالية تحقيق النصر على الارهاب ياكلاب .
واللعنة على كل خائن مثلك يامنفوش من الذين باعوا شرفهم ووطنهم فالتاريخ لا يذكر الا الابطال اما الخوان امثالكم الى مزبلة التاريخ .
ففى مصر مدينة المنصورة استطاعت مواجهة الحملة الغرنسبة واسر ملك فرنسا لويس التاسع وهزيمة جيش قوى بوسائل بدائية وبالية جدا فالعبرة بشدة المقاتلين اما حريم السلطان امثالك فعليهم ان يخجلوا من انفسهم فكما قال رسول الله لتقل خيرا او لتصمت
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