بصفة القائد الأعلى للجيش، المجلس الرئاسي يصدر بيانا يطالب فيه الأطراف العسكرية ب

بصفة القائد الأعلى للجيش، المجلس الرئاسي يصدر بيانا يطالب فيه الأطراف العسكرية بالامتناع عن اتخاذ أي اجراءات منفردة قد تساهم في عرقلة مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بالتزامن مع تحضيرات الجيش لإقامة استعراض عسكري كبير بمناسبة ذكرى عملية الكرامة.