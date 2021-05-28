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بصفة القائد الأعلى للجيش، المجلس الرئاسي يصدر بيانا يطالب فيه الأطراف العسكرية ب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بصفة القائد الأعلى للجيش، المجلس الرئاسي يصدر بيانا يطالب فيه الأطراف العسكرية بالامتناع عن اتخاذ أي اجراءات منفردة قد تساهم في عرقلة مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بالتزامن مع تحضيرات الجيش لإقامة استعراض عسكري كبير بمناسبة ذكرى عملية الكرامة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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