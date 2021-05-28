عاجل

الصلابي يشدد على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين.

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الصلابي يشدد على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الصلابي صلبه الله على اعواد ليراه كل سارق كذاب فيتعظ ويعلم ان هناك يوما للحساب ..هذا الانسان ممن باع دنياه واخرته لاجل اسياده اعداء الشعب الليبي فكذب في عهده ووعده وخان اصحابه ورفقاءه ودلس على الجميع ليكون لاسياده الخادم المطيع ولكن هيهات ياصلابي سيكون انحدارك بقدر حرصك على طبع كتبك وانني اتحداك بعلم ان تواجهني على الملأ في مناظرة علنية ؟

    رد