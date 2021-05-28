الصلابي يشدد على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين. #ليبيا #المرصد
الصلابي يشدد على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين. #ليبيا #المرصد
الصلابي صلبه الله على اعواد ليراه كل سارق كذاب فيتعظ ويعلم ان هناك يوما للحساب ..هذا الانسان ممن باع دنياه واخرته لاجل اسياده اعداء الشعب الليبي فكذب في عهده ووعده وخان اصحابه ورفقاءه ودلس على الجميع ليكون لاسياده الخادم المطيع ولكن هيهات ياصلابي سيكون انحدارك بقدر حرصك على طبع كتبك وانني اتحداك بعلم ان تواجهني على الملأ في مناظرة علنية ؟
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