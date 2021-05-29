عاجل > مجلس الدولة : على الرئاسي وضع حد لمليشيا ” الكرامة الإرهابية ” وعلى ا

عاجل > مجلس الدولة : على الرئاسي وضع حد لمليشيا ” الكرامة الإرهابية ” وعلى المجتمع الدولى وقف الكيل بمكياليين ورفع يده عن حفتر.
مجلس الدولة : تابعنا العرض العسكري في بنينا والذي قامت به هي مليشيا غير نظامية خارجة عن الشرعية. #ليبيا #المرصد ( بيان )
عاجل > مجلس الدولة : على الرئاسي وضع حد لمليشيا ” الكرامة الإرهابية ” وعلى المجتمع الدولى وقف الكيل بمكياليين ورفع يده عن حفتر.
مجلس الدولة : تابعنا العرض العسكري في بنينا والذي قامت به هي مليشيا غير نظامية خارجة عن الشرعية. #ليبيا #المرصد ( بيان )
آخرتها كلب الرمايم المخزي يصف الجيش الوطني تاسع جيش في افريقيا وبماذا سيصف عصابات الشواذ والارهابيين خريجي السجون الذين حاول عبثا السراج والاخوان شرعنتهما ولكن الصعلوك يظل صعلوك لذلك تفتق ذهن الأخوان ان يدفعوا الاموال لاردوغان علي ان يدعمهم بمرتزقه بعدما فشلت عصابات الارهابيه في صد زحف الجيش باتجاه تحرير طرابلس من الشواذ والمرضي النفسيين المدمنين وخريجي السجون فاستباح المرتزقه سياده اقليم غرب ليبيا واصبحوا هم من يحكم ويتحكم فيه
أضف تعليقـك