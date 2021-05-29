عاجل > مجلس الدولة : على الرئاسي وضع حد لمليشيا ” الكرامة الإرهابية ” وعلى ا

عاجل > مجلس الدولة : على الرئاسي وضع حد لمليشيا ” الكرامة الإرهابية ” وعلى المجتمع الدولى وقف الكيل بمكياليين ورفع يده عن حفتر.

مجلس الدولة : تابعنا العرض العسكري في بنينا والذي قامت به هي مليشيا غير نظامية خارجة عن الشرعية. #ليبيا #المرصد ( بيان )