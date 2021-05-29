وكالة أنباء #تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين. #ليب

وكالة أنباء #تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين. #ليبيا #المرصد #بنينا
وكالة أنباء #تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين. #ليبيا #المرصد #بنينا
ما اصح وجهك يا صفيق هؤلاء جنود وأولياء أمورهم في اامنصه يشاهدوا بفخر ان ابناءهم كونوا جيش ليبيا من جديد بعد كاد ينتهي فالمرتزقه بافالح التي تحميكم وحارستكم بعدما فشلت عصابات الجريمه المنظمه التي يدعمها الاخوان بالمال المغتصب من قوت الليبيين وفشل السراج في محاولة شرعنه العصابات الارهابيه تكون جيش الصخيرات ولكن فشل في شرعنتها وفشلت هي في ايقاف زحف الجيش نحو تخرير العامه ففال الاخوان مشروعنا فاشل مشروع الاعتماد علي خريجي سجون وشواذ وصعاليك مجهولي النسب فاتفقوا علي جلب رجال سوريين بدل اشباه الرجال الليبيين فاصبح الجيش في مواجهة عصابات الشواذ الليبيين والمرتزقه السوريي فقرر العالم الضغط علي الجيش الليبي بالانسحاب الي حدود سرت
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