لنقي: هناك انقلاب حقيقي على ما تم التوافق عليه بملتقى الحوار السياسي. #ليبيا #ال

لنقي: هناك انقلاب حقيقي على ما تم التوافق عليه بملتقى الحوار السياسي. #ليبيا #المرصد
لنقي: هناك انقلاب حقيقي على ما تم التوافق عليه بملتقى الحوار السياسي. #ليبيا #المرصد
اول انقلاب على الاتفاق هو بقاء الاحتلال التركى والمرتزقة وعدم حل المليشيات وبالتالى اجراء الانتخابات مستحيل .
وايضا مخالف الدبيبة عن جهل الاتفاق السياسى وزعم امام قناة ااجزيرة انه القائد الاعلى للجيش الوطنى رغم وضوح البند الثانى فى الاتفاق السياسى انها للمجلس الرئاسى وان من يوقع على القرار هو المنفى رئيس المجلس .
كما انه لم يحترم الشرعية ومجلس النواب الذى اختار حفتر قائدا للجيش والناضورى رئيسا للاركان وظهر مع الحداد وهو يعلم ان تعيينه من السراج منفردا باطل ومخالف لاتفاق الصخيرات حيث يجب التوافق على القرار من اعضاء المجلس الرئاسى التسعة .
وبناء عليه فان الاتفاق السياسى سقط مقدما وعلى الجيش الوطنى ان يتدخل لحماية اليلاد
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