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أسوشييتد برس: خفر السواحل الليبيين يتسمون بنمط من السلوك الطائش والعنيف. #ليبيا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسوشييتد برس: خفر السواحل الليبيين يتسمون بنمط من السلوك الطائش والعنيف. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بالعكس الليبيين من أطيب الناس ومعروف عليهم الشهامة والكرم والفزعة والامانة والاخلاق
    لكن ما يحصل الان بسبب انتشار المخدرات والمال وعدم الالتزام الامن والتربية السليمة ووجود جاليات من دول عربية في ليبيا محسوبين عالشعب الليبي ينشرون الفتنة والفساد وكتابات فالجدران ورمي القمامة فالطرق وابناء المسؤلين والترف واستنزاف الأموال وانتشار السلاح – وخاصة فيما يحدث في مصراتة من الخروج عن القانون

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