أسوشييتد برس: خفر السواحل الليبيين يتسمون بنمط من السلوك الطائش والعنيف. #ليبيا #المرصد
أسوشييتد برس: خفر السواحل الليبيين يتسمون بنمط من السلوك الطائش والعنيف. #ليبيا #المرصد
بالعكس الليبيين من أطيب الناس ومعروف عليهم الشهامة والكرم والفزعة والامانة والاخلاق
لكن ما يحصل الان بسبب انتشار المخدرات والمال وعدم الالتزام الامن والتربية السليمة ووجود جاليات من دول عربية في ليبيا محسوبين عالشعب الليبي ينشرون الفتنة والفساد وكتابات فالجدران ورمي القمامة فالطرق وابناء المسؤلين والترف واستنزاف الأموال وانتشار السلاح – وخاصة فيما يحدث في مصراتة من الخروج عن القانون
أضف تعليقـك