اوحيدة: مليارات أُنفقت على المجرمين بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا بهمم الأبطال. #ليبيا #المرصد
اوحيدة: مليارات أُنفقت على المجرمين بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشًا بهمم الأبطال. #ليبيا #المرصد
البون شاسع والفرق الكبير بين حتفر الذي قلبه علي الوطن وعزة ليبيا وبين هؤلاء العملاء للخارج هؤلاء الانذال الصعاليك من شذاذ الأفاق الذين قلوبهم علي جيوبهم وما يجب ان يدخل فيها من مال الحرام فقد افنوا المليارات علي حب الذات وسعيا وراء الملذات ولكن العبره بالنتائج فالنتيجه اصبح لليبيا جيش يحميها مكتسباتها ولحفتر الفخر بيما انجزه كما هي العاده للتاريخ لا يذكر الا العظماء وللصعاليك العار والشنار في وضح النهار وسيظل تاريخ ليبيا الحديث يلعن الخونه العملاء الذين باعوا الوطن وارتضوا بالعماله لتركيا كما كان ولازال تاريخ ليبيا القديم يلعن مع طلوع شمس كل يوم جديد من باعوا الوطن وارتضوا لان يكونوا عملاء لايطاليا
حتى الي كانوا زمان ما يحبوش ثورة الفاتح وينتقذوا فالنظام الجماهيري ـ لما شافوا الخونة أهما فالخارج صغار المسؤلين الي ناهبين حقوق المواطنين ـ
بدوا يحترموا ـ مع الليبيين الي قاعدين ينصروا فالنظام الجماهيري وقاعدين على موقفهم ….
– شوف النفاق … كل لبسهم وفلوسهم وشهاداتهم العلمية من ثورة الفاتح … شوف ردة فعلهم بالله ـ
youtube.com/watch?v=iRMsqUjgBcY
بعد ويارة الدبيبة للجزائررـ الأمور مش واضحة ـ قالوا الامازيغ رافعين علم الامازيغية ـ بدل علم الدولة الليبية ـ
youtube.com/watch?v=scXVU5R07oE
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