عاجل > مؤسسة النفط : إيرادات أبريل من النفط والغاز بلغت 1.303 مليار دولار مع 2.16 مليون دولار و 6.22 مليون يورو من المكثفات أودعت جميعها في المصرف الليبي الخارجي. #المرصد #ليبيا
عاجل > مؤسسة النفط : إيرادات أبريل من النفط والغاز بلغت 1.303 مليار دولار مع 2.16 مليون دولار و 6.22 مليون يورو من المكثفات أودعت جميعها في المصرف الليبي الخارجي. #المرصد #ليبيا
وإيرادات النفط في مصر والسودان وسوريا والاردن والجزائر وتونس كم ..؟!!ـ وضح للقراء وللمطلعين عالاخبار …!!! – يا سافل يا كذاب –
هذه النوعية من الأخبار تجعل كل ليبي أن يحذر في التعامل مع أي ليبيين الخونة أو العرب والأجانب في الشئون الليبية
ومن صرح بهذه الاخبار ..؟!!!
بصراحة الأعلام العربي ـ يكذب ويهول الأمور في ليبيا ـ ومعظمهم جوواسيس للصهاينة والاجانب ويحاولون ـ إغراء بالعودة لليبيا لفترة الاستعمار وطمعهم بالثروات الليبية واعادة ليييا للعهود الغابرة في الخمسينيات ..!!!
من الغباء والجهل أن يتم إقصاء خمسة وأربعين عام من تاريخ ليبيا لأجل أخوان القوادين ورجوع اليهود الليبيين المتطرفين..؟!!!
فليعلم وأذكركم بأن
النظام الجماعيري نظام أسلامي والقرأن الكريم هو شريعة المجتمع الليبي.
أضف تعليقـك