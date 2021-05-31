عاجل > مؤسسة النفط : إيرادات أبريل من النفط والغاز بلغت 1.303 مليار دولار مع 2.16 مليون دولار و 6.22 مليون يورو من المكثفات أودعت جميعها في المصرف الليبي الخارجي. #المرصد #ليبيا