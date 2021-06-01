القماطي: مصر لم تجمع الفرقاء الليبيين في مسار سياسي ودعمت تعميق الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
القماطي: مصر لم تجمع الفرقاء الليبيين في مسار سياسي ودعمت تعميق الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
يامتخلف عقليا مصر حاولت منذ توقيع اتفاق الصخيرات ان تجمع شمل الليبين فاستضافت السراج ومعتيقة وحفتر وعقيلة فى مصر للتوافق السياسى بين اللاعبين الرئيسيين فى الاذمة واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية ووصل الاجتماع لنتائج طيبة فوقتها كانت النفوس صافية قبل ذهاب الجيش لطرابلس ولكن من افسد كل هذه الجهود كان الاخوان المفلسين بدعم من قطر وكان هناك تخطيط للتامر على الجيش فى مؤتمر غدامس جامع للاخوان والمأجورين بطريقة شبيه لمؤتمر الحوار بتونس وكان الهدف شرعنة المليشيات على حساب الجيش وشرعة حوار غدانس على حساب مجلس النواب لهذا قام الجيش الوطنى بافساد المؤامرة ووصل لطرابلس وقت وجود المتامرين من الامم المتحدة الامريكية .
ومصر كان لها دور رئيسى فى حقن دماء الليبين بان ضغطت على الجيش الوطنى للانسحاب من طرابلس والتواجد عند الخط اللحمر لحماية النفط مع دعم مصرى لسحق جرذان اردوغان ان فكروا فى تجاوز الخط واستصافت مصر لجان عسكرية واقتصادية ودستورية ونواب البرلمان من كل مكان فماذا تفعل مصر اكثر من هذا بينما الاتراك يرفضون اخراج المرتزقة واحترام سيادة ليبيا
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