الغرياني: ليس هناك شيء يسمى مجتمع دولي.. والأمم المتحدة مزورة وكاذبة وتطمس الحقا

الغرياني: ليس هناك شيء يسمى مجتمع دولي.. والأمم المتحدة مزورة وكاذبة وتطمس الحقائق وتشعل الفتن. #ليبيا
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الغرياني: برلمان طبرق منتهي الصلاحية ويمدد لنفسه مرارًا وتكرارًا. #المرصد
الغرياني: ليس هناك شيء يسمى مجتمع دولي.. والأمم المتحدة مزورة وكاذبة وتطمس الحقائق وتشعل الفتن. #ليبيا
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الغرياني: برلمان طبرق منتهي الصلاحية ويمدد لنفسه مرارًا وتكرارًا. #المرصد
كله ضغائن وسموم وأحزاب وأمراض وفساد يأتي من الدول الجوار والاجانب والجاليات المحسوبين عالشعب الليبي
وعرقلة أصلاح تاورغاء وترهونة ـ بسبب إعمار غزة ..!!!
ايهم أولى ـ أصلاح ليبيا التي دمرها حلف الناتو في جريمة حرب على ليبيا
أو أعمار غزة وسوريا ..؟؟ باجتماعات برلين في المانيا ..؟؟!!!
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