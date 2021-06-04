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الغرياني: ليس هناك شيء يسمى مجتمع دولي.. والأمم المتحدة مزورة وكاذبة وتطمس الحقا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: ليس هناك شيء يسمى مجتمع دولي.. والأمم المتحدة مزورة وكاذبة وتطمس الحقائق وتشعل الفتن. #ليبيا

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كله ضغائن وسموم وأحزاب وأمراض وفساد يأتي من الدول الجوار والاجانب والجاليات المحسوبين عالشعب الليبي
    وعرقلة أصلاح تاورغاء وترهونة ـ بسبب إعمار غزة ..!!!
    ايهم أولى ـ أصلاح ليبيا التي دمرها حلف الناتو في جريمة حرب على ليبيا
    أو أعمار غزة وسوريا ..؟؟ باجتماعات برلين في المانيا ..؟؟!!!

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