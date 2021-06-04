دون تأشيرات وإمدادات.. برلماني إيطالي ينتقد وضع بعثة بلاده العسكرية في #مصراتة. #ليبيا #المرصد
دون تأشيرات وإمدادات.. برلماني إيطالي ينتقد وضع بعثة بلاده العسكرية في #مصراتة. #ليبيا #المرصد
كان للمصاريت الخيار لأي مستعمر يخنعوا ويؤجروا له ارضهم كقاعده عسكريه له ففي الاول اختاروا الخنوع لايطاليا ورضوا ان تقتص من أرضهم جزء لتقيم عليه ايطاليا قاعده عسكريه ثم رأوا قاعده عسكريه لدوله استعماريه واحده لا تكفي فأحضروا تركيا بعدة قواعد ثم كبرت معهم هوايه جمع القواعد العسكريه فعرض المصراتي فتحي باشا آغا علي امريكا ان تقيم قاعده لها في مصراته فرفضت امريكا العرض ولكن تركيا نوت الاستحواذ علي غرب ليبيا وحدها وان لا يكون هناك قواعد عسكريه فيه الا قواعدها فأهمل المصاريت مستعمرهم القديم واصبحوا غير نشطين في تقديم الخدمات له وباتت امدادته التي تصل للميناء تماطله في التسليم وهو بمثابة التلميح لايطاليا بضرورة الرحيل وليس التصريح لها برغبة مصراته في الحريه ولكنه مجرد تبديل مستعمر بمستعمر آخر لعله من باب حتي تبديل السروج فيه راحه
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