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دومة: التغيير لابد ان يشمل المناصب السيادية ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمار. #ليبيا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دومة: التغيير لابد ان يشمل المناصب السيادية ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمار. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • هؤلاء ليسواىليبيين لاصل واي فساد أداري أو تجارات غير مرخصة فهي قادمة من تونس أو الجزائر أو المغرب فقط ـ لضرب الأقتصاد الليبي ـ لأن تصدير الجودة في كل تجاراتهم يذهب لأوروبا وخدمة مصالح شوية نواب أو أحزاب خارجين عن القانون في دولهم ومطلبوين للتحقيقات في الفساد المالي والأداري ـ أسألوا ابقضاة المسلمين في دولهم
    ما الذي يدفع بشباب صغير دون سن قانوني بالهجرة الغير شرعية ويلقي بنفسه في عرض البحر ويغادر ويترك في بلاده ووطنه .؟؟!!! ـ
    غير هؤلاء اصحاب الوسطات والرشاوي ..!!! وإنعدام المسواة الاجتماعية ـ والأخذ بالأسباب ـ حتى بعض المسؤلين أبنائهم هربوا منهم ونكروا أعمال أبائهم وأمهاتهم ـ من شدة الفساد ـ

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