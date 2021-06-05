دومة: التغيير لابد ان يشمل المناصب السيادية ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمار. #ليبيا #المرصد
دومة: التغيير لابد ان يشمل المناصب السيادية ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمار. #ليبيا #المرصد
هؤلاء ليسواىليبيين لاصل واي فساد أداري أو تجارات غير مرخصة فهي قادمة من تونس أو الجزائر أو المغرب فقط ـ لضرب الأقتصاد الليبي ـ لأن تصدير الجودة في كل تجاراتهم يذهب لأوروبا وخدمة مصالح شوية نواب أو أحزاب خارجين عن القانون في دولهم ومطلبوين للتحقيقات في الفساد المالي والأداري ـ أسألوا ابقضاة المسلمين في دولهم
ما الذي يدفع بشباب صغير دون سن قانوني بالهجرة الغير شرعية ويلقي بنفسه في عرض البحر ويغادر ويترك في بلاده ووطنه .؟؟!!! ـ
غير هؤلاء اصحاب الوسطات والرشاوي ..!!! وإنعدام المسواة الاجتماعية ـ والأخذ بالأسباب ـ حتى بعض المسؤلين أبنائهم هربوا منهم ونكروا أعمال أبائهم وأمهاتهم ـ من شدة الفساد ـ
بعض لقطات أببناء اامسؤلين فالحكومات
youtube.com/watch?v=v7N-Nt8-UE4
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