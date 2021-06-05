الزناتي: هناك توافق ليبي وفرنسي على تفعيل الاتفاقيات بمجال جراحة المخ والأعصاب و

الزناتي: هناك توافق ليبي وفرنسي على تفعيل الاتفاقيات بمجال جراحة المخ والأعصاب وعلاج الأورام. #ليبيا #المرصد
الزناتي: هناك توافق ليبي وفرنسي على تفعيل الاتفاقيات بمجال جراحة المخ والأعصاب وعلاج الأورام. #ليبيا #المرصد
وققفوا كل شئ ..!!!
شن فرنسا وما فرنسا واستثمار وما ادرانا ما استثتمار مصح والله وجهكم ..؟!!! –
كل شيء يوقف زي ما حضروا طيران على الطيران الدولى الليبي ـ
يتم حضر أي تعامل أو استتمار أو تجارة ليبية مع فرنسا
واذا كذبوا عليكم واستغفلوكم كمشة توانسةومغاربة وجزائرين ـ
ما يقدروش يستغفلوا أبناء العاصمة الليبية ـ
وأي تعاون في مجال الصحة عبارة عن كذب وتضليل وثقافة اليبيين وخريجي مجال قطاع الطبي الليبيين منهجهم ليس فرنسي ..!!!
واذا كان هناك جاليات ن المغرب العربي تعيش ففي ليبيا ـ فلازم وضروري يلزموا حدوودهم داخل ليبيا دون استجلاب لأستعمار يهودي فرنسي يقتل الاطفال ويستحي النساء ـ ويحلل ما حرم الله .. انشاء الله فهمتوا هالكلام ..!!! وهالكلام للأمن الليبي العام .
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