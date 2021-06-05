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معيتيق: نحن الليبيون نتساءل أين المشكلة ببلادنا هل في جهازها التنفيذي أم التشريع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق: نحن الليبيون نتساءل أين المشكلة ببلادنا هل في جهازها التنفيذي أم التشريعي ؟. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • مشكلة ليبيا في صحاح الوجه، مشكلة ليبيا في اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وصلت يا معيتيق ولا حصلت !

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  • مشكلة الليبيين أن قادتها ينامون في احضان استخبارات الدول الماكرة. يحبون السرير الدافئ الذي ينسيهم هموم الدنيا، ويحبون أكل الحرام الذي ينفخ الأشداق والكرش. ويكرهون الصلاة في وقتها ويتأمرون على الدين. مشكلة ليبيا أنها منذ ولادتها لم ترضع من تدي امها، ومات رجالها في امل أن يصلي الصلاة في الأقصى. مشكلة الليبيين يا سيد معيتيق أنت واختك وخالك وأبناء عممتك. فلا يستطيع من امتهن الدياتة أن يسيطر على نفسه ، فما بالك بدولة يقطنها حفدة صحابة رسول الله، وأنصاره، وبني سليم التي أنجبت العواثق. بني سليم التي سطرت الجهاد في العالم العربي ستثور يوماً على المماليك الذين حرروا بخدعة وعثوا في الأرض فساداً.

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