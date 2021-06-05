بلفاست تيليغراف الإيرلندية تكشف مصير 4 ليبيين فروا من بلادهم لإيرلندا الشمالية. #ليبيا #المرصد
بلفاست تيليغراف الإيرلندية تكشف مصير 4 ليبيين فروا من بلادهم لإيرلندا الشمالية. #ليبيا #المرصد
أتباث المعاومات أن مرض الفطر الاسود ينتقل من الجرذان في الشوارع وتحت المباني وانابيب المياه وخزنات الشرب الغير محمية
وأن الثعالب البرية كان لها دور كبير في حماية الأنسان من الامراض التي يسببها الجرذان في المدن والحقول والارياف
إلا أن تناقص اعداد الثعالب في المملكة البريطانية بنسبة 53% بسبب الصيد والبحث عن االجلود والفراء ـ أدى الى تكاثر الجرذان بنسبة تتراوح بين 33% و 61% داخل المدن والارياف ـ وتسبب في نقل الامراض عبر انابيب الماء وعدم تنظيف الحدائق التي كانت تزورها الثعالب البرية وتنظفها بشكل يومي في عمق الليل والصباح الباكر من سموم الجرذان التي تنقل مرض الفطر الاسود ,
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youtube.com/watch?v=4Z1ZFynHAcs
إلا أن تناقص اعداد الثعالب في المملكة البريطانية بنسبة 53% بسبب الصيد والبحث عن االجلود والفراء ـ أدى الى تكاثر الجرذان بنسبة تتراوح بين 33% و 61% داخل المدن والارياف ـ وتسبب في نقل الامراض عبر انابيب الماء وعدم تنظيف الحدائق التي كانت تزورها الثعالب البرية وتنظفها بشكل يومي في عمق الليل والصباح الباكر من سموم الجرذان التي تنقل مرض الفطر الاسود ,
youtube.com/watch?v=aUsEu9X-iGw
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