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بلفاست تيليغراف الإيرلندية تكشف مصير 4 ليبيين فروا من بلادهم لإيرلندا الشمالية.

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلفاست تيليغراف الإيرلندية تكشف مصير 4 ليبيين فروا من بلادهم لإيرلندا الشمالية. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • أتباث المعاومات أن مرض الفطر الاسود ينتقل من الجرذان في الشوارع وتحت المباني وانابيب المياه وخزنات الشرب الغير محمية
    وأن الثعالب البرية كان لها دور كبير في حماية الأنسان من الامراض التي يسببها الجرذان في المدن والحقول والارياف
    إلا أن تناقص اعداد الثعالب في المملكة البريطانية بنسبة 53% بسبب الصيد والبحث عن االجلود والفراء ـ أدى الى تكاثر الجرذان بنسبة تتراوح بين 33% و 61% داخل المدن والارياف ـ وتسبب في نقل الامراض عبر انابيب الماء وعدم تنظيف الحدائق التي كانت تزورها الثعالب البرية وتنظفها بشكل يومي في عمق الليل والصباح الباكر من سموم الجرذان التي تنقل مرض الفطر الاسود ,
    ———————————————————————————–
    youtube.com/watch?v=4Z1ZFynHAcs

    رد

  • إلا أن تناقص اعداد الثعالب في المملكة البريطانية بنسبة 53% بسبب الصيد والبحث عن االجلود والفراء ـ أدى الى تكاثر الجرذان بنسبة تتراوح بين 33% و 61% داخل المدن والارياف ـ وتسبب في نقل الامراض عبر انابيب الماء وعدم تنظيف الحدائق التي كانت تزورها الثعالب البرية وتنظفها بشكل يومي في عمق الليل والصباح الباكر من سموم الجرذان التي تنقل مرض الفطر الاسود ,

    youtube.com/watch?v=aUsEu9X-iGw

    رد