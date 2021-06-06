بعد تحذيره من تهديد السلم الأهلي.. اللافي يناقض نفسه من جديد بحضور إستعراض “بركا

بعد تحذيره من تهديد السلم الأهلي.. اللافي يناقض نفسه من جديد بحضور إستعراض “بركان الغضب”. #ليبيا #المرصد
بعد تحذيره من تهديد السلم الأهلي.. اللافي يناقض نفسه من جديد بحضور إستعراض “بركان الغضب”. #ليبيا #المرصد
اللافى لافى غندع ذرة كرامة ولاشهامة ولادم اصلا وهو يحضر فى مكان يرفرف عليه العلم التركى والعلم الايطالى فى الكلية الجوية بمصراته وسط حريم السلطان يرتدون ملابس عسكرية وليس عندهم اى شرف عسكرى فهذا الحداد لا يملك اى سلطة على المليشيات حتى فى مصراته التى تقطع الطريق وتطالب بفدية مالية ماهذا الذى يحدث من فوضى فى غرب ليييا ومليشيات اهرى تتقاتل فى صرمان وبعد ان وعدوا بتنظيم عرض عسكرى للمليشيات فشلوا لانه مستحيل تجميع المليشيات فى مكان واحد دون للاقتتال بينهم اما الدبيبة والافى فعندهم نقص فى ضعف الشخصية والحقد والغل من المشير لصلابته وقوة شخصيته ويتصور الجرذان انهم بمساعدة الخوان سيشوهو صورة المشير حتى يترشحوا فى الانتخابات المحسومة للمشير ان ترشح فيها وهم واهمون فهم بغباوتهم يدعموا المشير شعبيا كما فعل خوان مصر مع السيسى وفاز من الجولة الاولى !!!
أضف تعليقـك