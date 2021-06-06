الدبيبة: تحديات كثيرة تقف في مسار توحيد المؤسسة العسكرية. #ليبيا #المرصد
الدبيبة: تحديات كثيرة تقف في مسار توحيد المؤسسة العسكرية. #ليبيا #المرصد
توحيد المؤسسة العسكرية سهل جدا لو عمل المجلس الؤئاسى وريش الحكومة بالقسم الدستورى ولكن للاسف الدبيبة واللافى حنثوا بالقسم واثبتوا فشل زريع فمن غير المنطقى على واحد يصبح رئيس حكومة بالصدقة فمن منحوه الثقة ليس على اقتناع به اصلا بل للتخلص من السراج وعصابته ليجدوا سراج اخر وربما اغبى منه فالسراج كان نطاق عمله ضيق وسط المليشيات فقط اما الدبيبة فعلى مستوى ليبيا كلعا ومع ذلك يتصرف مثل السراج ويتجاهل الجيش الوطنى الذى جاء قائده بطريقة ديمقراطية بقرار من مجلس النواب اثناء فترة صلاحيته اما السراج فمشكوك فى شرعيته حسب كلام المشرى على اساس ان مجلس النواب انتهت صلاحيته واذا كان لايحترم قرار مجلس النواب بشأن المشير فان من حق المشير ان لا يحترم هذا الحقير خاصة وان تعامله مع المنفى والكونى كقيادة عليا للجيش ببرقة وفزان اماكن تواجد ااجيش ولا بعنيه الافى فهو بتبع اقليم طرابلس .
وبينما نجد قائد عام ورئيس اركان الجيش الوطنى يشيطر بالكامل على جميع وحدات الجيش الا ان فى الغرب البيبى فوضى احتلال تركى ومرتزقة ومليشبات متناحرة واعلام متعددة اضعفها العلم الليبى وحبنما يوجد قائد عسكرى ذكر يسيطر على المنطقة الغربية بالكامل ويطرد المرتزقة ويفكك المليشيات ويكون قراره نافذا على الجميع فى منطقته وقتها يصبح توحبد المؤسسة العسكرية سهل جدا .
اما فى وجود الدبدوبة التركى واللافى لافي توحيد يل صدام محتمل بعقب فشل اجراء الانتخابات فى موعدها والافضل ان يفوم مجلس النواب بسحب الثقة من مجلس النواب واختيار شخصية وطنية قوية من غرب ليبيا ولديه خبرة ومقبول من الطرفين وهو احمد معتيق حاليا غير ذلك زيط براحتك فانت تلعب بالنار
لا توجد أي تحديات لتوحيد الجيش جاهز وما عليكالا تفكيك العصابات المسلحه في الغرب الليبي التي جمعها الاخوان من كل حدب وصوب ليشوش بها علي الجيش الذي تمت إعادة تشكيله من جديد بعدما دمره حلف الناتو يوم قيام ثورة الناتو بتاريخ 19 مارس 2011 الأخوان قد شقوا الصف الليبي وحاولوا عزل شرقه عن غربه لاضعاف قدرة الجيش الليبي الذي أسس المشير من جديد ان تجميع الاخوان كل مجرمي ليبيا من المدن الليبيه ووضعهم في طرابلس والادعاء لانهم جيش يظاهي الجيش الليبي المجاز من البرلمان فكره أخوانيه سخيفه كيف يجمعوا ذوي السوابق الفارين من السجون والمدمنين والمنحرفين في جسم واحد غير متجانس ولا تجمعه عقيده واحده بل عدة عقائد ليحاربوا به الجيش الوطني
أضف تعليقـك