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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة ا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة الجدد، إلى جانب الإرهابي زياد بلعم القيادي في مجلس شورى بنغازي، المطلوب من قبل الأجهزة الأمنية.
#الحدث_الليبي

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • اذا كانت الكلية الجوية نغسها محتلة من قوات تركية وقوات ايطالية ومع ذلك يحضر الدبيبة والافى تخريج المليشيات فى تحدى للجيش الوطنى الذى سيصبر الى ما بعد 24 ديسمبر ومؤكد لن تجرى انتخابات وبعدها يستكمل تحرير اليلاد من هذه الاشكال القذرة

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  • اللي استبشروا خير بجية السراج في 2015 كلوه فانكو وطلع وسخ ووبش… ونفس السيناريو الواضح والباين إننا حنعيشوه مع الدبيبة المزراطي الوغد سليل الشراكسة والانكشاريين واليهود 😡🤬😡🤬

    انحياز واضح للمليشيات والخوارج والزنادقة والتكفيريين والخوانجية وأراذل خلق الله 😖😡😤

    وسلم لي ع “الدولة المدنية” ☹️☹️🤮

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