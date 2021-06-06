تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة ا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة الجدد، إلى جانب الإرهابي زياد بلعم القيادي في مجلس شورى بنغازي، المطلوب من قبل الأجهزة الأمنية.

#الحدث_الليبي