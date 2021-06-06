تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة ا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة الجدد، إلى جانب الإرهابي زياد بلعم القيادي في مجلس شورى بنغازي، المطلوب من قبل الأجهزة الأمنية.
#الحدث_الليبي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد خريجي الطلية الجوية مصراتة الجدد، إلى جانب الإرهابي زياد بلعم القيادي في مجلس شورى بنغازي، المطلوب من قبل الأجهزة الأمنية.
#الحدث_الليبي
اذا كانت الكلية الجوية نغسها محتلة من قوات تركية وقوات ايطالية ومع ذلك يحضر الدبيبة والافى تخريج المليشيات فى تحدى للجيش الوطنى الذى سيصبر الى ما بعد 24 ديسمبر ومؤكد لن تجرى انتخابات وبعدها يستكمل تحرير اليلاد من هذه الاشكال القذرة
اللي استبشروا خير بجية السراج في 2015 كلوه فانكو وطلع وسخ ووبش… ونفس السيناريو الواضح والباين إننا حنعيشوه مع الدبيبة المزراطي الوغد سليل الشراكسة والانكشاريين واليهود 😡🤬😡🤬
انحياز واضح للمليشيات والخوارج والزنادقة والتكفيريين والخوانجية وأراذل خلق الله 😖😡😤
وسلم لي ع “الدولة المدنية” ☹️☹️🤮
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