تقرير أميركي: هذه معالم علاقة نسجتها تركيا مع جماعات مسلحة لحفظ مصالحها في #ليبي

تقرير أميركي: هذه معالم علاقة نسجتها تركيا مع جماعات مسلحة لحفظ مصالحها في #ليبيا. #المرصد
تقرير أميركي: هذه معالم علاقة نسجتها تركيا مع جماعات مسلحة لحفظ مصالحها في #ليبيا. #المرصد
الأمراض والعنصرية والمرض الي اكتسح المجتمع الليبي بثقافة هتلر والجنس الابيض والسادية وحقوق المراءة والجهل والظلم والابتعاد عن تعاليم الأسلام الحنيف والاعراف ـ
كل هذه الأمراض الموجودة في مجلس النواب الليبي ورئاسة الوزراء والادارات العسكرية الليبية الجديدة ـ وتوزيع الاعمال والمناصب والادارات ـ وللأسف الشديد مازالول يريدون تنظيم السفر لبرلين لمؤتمر سياحي ثاني بأموال الليبيين المحرومين من ثرواتهم وتهميش الجنوب الليبي ـ وتهجير تاورغاء وأهالي ترهونة الليبيين …..انظر للرابط
youtube.com/watch?v=hzF9C_7GTCI
youtube.com/watch?v=bh3fgWvypcw
كلام لازم تسمعوه وتعرفوه ـ وتعرفوا انفسكم وين واقفين الأن….!!!:
youtube.com/watch?v=fAzyZmpQ_Ss
كلام لازم تسمعوه وتعرفوه ـ وتعرفوا انفسكم وين واقفين الأن….!!!:
youtube.com/watch?v=axTh3sdi_aM
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