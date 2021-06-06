عاجل

تقرير أميركي: هذه معالم علاقة نسجتها تركيا مع جماعات مسلحة لحفظ مصالحها في #ليبي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تقرير أميركي: هذه معالم علاقة نسجتها تركيا مع جماعات مسلحة لحفظ مصالحها في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الأمراض والعنصرية والمرض الي اكتسح المجتمع الليبي بثقافة هتلر والجنس الابيض والسادية وحقوق المراءة والجهل والظلم والابتعاد عن تعاليم الأسلام الحنيف والاعراف ـ
    كل هذه الأمراض الموجودة في مجلس النواب الليبي ورئاسة الوزراء والادارات العسكرية الليبية الجديدة ـ وتوزيع الاعمال والمناصب والادارات ـ وللأسف الشديد مازالول يريدون تنظيم السفر لبرلين لمؤتمر سياحي ثاني بأموال الليبيين المحرومين من ثرواتهم وتهميش الجنوب الليبي ـ وتهجير تاورغاء وأهالي ترهونة الليبيين …..انظر للرابط

    youtube.com/watch?v=hzF9C_7GTCI
    youtube.com/watch?v=bh3fgWvypcw

    رد

  • كلام لازم تسمعوه وتعرفوه ـ وتعرفوا انفسكم وين واقفين الأن….!!!:

    youtube.com/watch?v=fAzyZmpQ_Ss

    رد

  • كلام لازم تسمعوه وتعرفوه ـ وتعرفوا انفسكم وين واقفين الأن….!!!:

    youtube.com/watch?v=axTh3sdi_aM

    رد