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تقرير دولي: مساعٍ لتحويل #ليبيا ودول المصدر لأماكن بقاء للمهاجرين غير الشرعيين.

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تقرير دولي: مساعٍ لتحويل #ليبيا ودول المصدر لأماكن بقاء للمهاجرين غير الشرعيين. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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