تقرير دولي: مساعٍ لتحويل #ليبيا ودول المصدر لأماكن بقاء للمهاجرين غير الشرعيين. #المرصد
تقرير دولي: مساعٍ لتحويل #ليبيا ودول المصدر لأماكن بقاء للمهاجرين غير الشرعيين. #المرصد
أبناء النواب والعسكريين في ليبيا ـ مؤتمر برلين 2 التافه ـ وتعطيل الاعمال والخدمات في داخل ليبيا والمهجرين … لأجل هؤلاء ..!!!
youtube.com/watch?v=ghU0NCypvBI
اعمال الصيانة في ليبيا لم تكتمل لأجل الفساد المالي
youtube.com/watch?v=TW-ZFpP_zeA
اعمال الصيانة في ليبيا لم تكتمل لأجل الفساد المالي
youtube.com/watch?v=etymOA9OxE4
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