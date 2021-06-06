مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بع

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بعضهم له سوابق إجرامية، خطوة بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسة عسكرية حقيقية

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