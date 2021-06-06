مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بع

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بعضهم له سوابق إجرامية، خطوة بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسة عسكرية حقيقية
التفاصيل..https://
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بعضهم له سوابق إجرامية، خطوة بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسة عسكرية حقيقية
التفاصيل..https://
هل سمعتم بمومياء أصبحت وزيرة ..؟
أكيد لا … الا في عهد الدببة … ولكن الحقيقة في ليبيا أصبحت المومياء وزيرة وتنسرف كل يوم منطقة وقرية … من ليبيا يأتي الجديد … ومن الدببة يأتي الغريب والعجيب ..؟؟ … اصبحت المومياء في ليبيا وزيرة للثقافة على الاستعانة بباقي المومياءت من مصر واستعارتهم من السيسي لتنصيبهم في وزاراته .
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