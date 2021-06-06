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مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بع

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لـ #الحدث_نت : تخريج عناصر مليشياوية بعضهم له سوابق إجرامية، خطوة بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسة عسكرية حقيقية

التفاصيل..https://hdth.tv/vc3uk

May be an image of 1 person, standing, military uniform and outdoors

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • هل سمعتم بمومياء أصبحت وزيرة ..؟

    أكيد لا … الا في عهد الدببة … ولكن الحقيقة في ليبيا أصبحت المومياء وزيرة وتنسرف كل يوم منطقة وقرية … من ليبيا يأتي الجديد … ومن الدببة يأتي الغريب والعجيب ..؟؟ … اصبحت المومياء في ليبيا وزيرة للثقافة على الاستعانة بباقي المومياءت من مصر واستعارتهم من السيسي لتنصيبهم في وزاراته .

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