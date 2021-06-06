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الحداد: القوى التي صدت العدوان وارجعته خاسرًا مدحورًا ما زالت على عهد التضحية وا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحداد: القوى التي صدت العدوان وارجعته خاسرًا مدحورًا ما زالت على عهد التضحية والفداء. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • القوى التي فقس افرادها للاتراك والسوريين ورحبوا بهم في غرف نومهم ما زالت على عهد العماله للأتراك والتضحية بالوطن وسيادته في سبيل فتات من اردوغان يجود عليهم فمن فقد الشرف خسر كل شئ فهل تعلم العصابات الارهابيه التي فرخت اليوم ارهابيين جدد ذلك

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  • عصاباتك الجيش تصدت ثم المؤخرات للاتراك مدت ومن العار ما سدت يحتفل الغبي بجيش وهمي في أقليم محتل غباء لا ينباع ولا يشترا

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