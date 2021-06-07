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من إستعراض “البركان” في مصراتة.. دراه: أين الحكومة مما يفعله المتمرد من إقامة الاستعراضات العسكرية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ليبيا – اعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراة أن تاريخ 4 يونيو 2020 ذكرى ما وصفه بـ”تحرير مدينة طرابلس والنصر على ما العدوان والدول الداعمة له”، والتي هاجمت العاصمة في سبيل وصول من وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للسلطة، حسب زعمه.

دراه الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: “السؤال كيف يحتفل المدة الماضية أهل المنطقة الشرقية بذكرى الكرامة؟ هذه ليست ذكرى الكرامة بل ذكرى خرق النسيج الاجتماعي وتهجير اهالي طرابلس وضرب البنية التحتية. نحن نحتفل بصدِّ العدوان وطرده من جنوب طرابلس والوطية وترهونة، نبارك للجميع هذه الذكرى ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وجنة الخلد لشهدائنا”.

وتابع مزاعمه بالقول : “أصعب المحطات التي واجهت بركان الغضب في التحرير هي عندما عمل الخائن عنصر المفاجأة وهاجم العاصمه عندما كان ينتظر الجميع المؤتمر الجامع؛ حيث كان هناك عنصر المفاجأة للغرب الليبي عندما هاجم في اللحظات الأولى ووصل لغريان واستولى عليها، وحاول الدخول لكوبري 24؛ لكن عزيمة الرجال كانت أكبر من ذلك، والقوة المساندة للجيش الليبي والضباط الأحرار وضباط الصف الذين التحموا في لحظة تاريخية بعد مرور اليوم الأول والثاني من بعض العراقيل والمباغتة العسكرية التي فاجأهم بها، وبعد ذلك استطاعت لملمة الجهود وتوحيد الصف ووضع الخطة العسكرية وإقامة وإنشاء المحاور وتوزيع المهام، ومن ثم أصبح التقدم شبه يومي. اللحظة الأولى كانت بالفعل مرعبة لكل الأهالي والمدنيين، لكننا تجاوزنا اللحظات وحققنا النصر” دون أن يشير إلى دور تركيا ومرتزقتها في دعمهم.

وفي تناقض مع نفسه وهو يتحدث عن إستعراضهم قال، متسائلًا: “أين المجتمع الدولي من هذه الحكومة وما يفعله المتمرد حفتر من إقامة الاستعراضات العسكرية وعدم إطاعة الأوامر وتنفيذ بنود اتفاق 5+5؟ كل هذه المخالفات يقوم بها المتمرد على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، لذلك نطالب عبد الحميد الدبيبة والمنفي التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الداعمة للمجرم، لرفع يدها وإصدار قرارات قوية من مجلس الأمن الدولي لردع الدول التي تدعمه”.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • يادراه الكبد فاتك القطار…استعراض الجيش مفخرة لكل ليبي شريف وطني ولكن الخونة والعملاء لم يعجبهم وهكذا هي الدنيا….وانت يادراه الكبد تغني خارج السرب ….لك الله يا ليبيا ….

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    • ههههههههه
      والله فعلا دراه كبد
      المشكلة أن هؤلاء الخنازير سفكوا الدماء ودمروا البلاد وشردوا العباد وقسموا ليبيا إلى عدة حكومات ومليشيات وسرقوا الأموال
      ثم يصفون كل تلك المصائب العظيمة بالإنجازات
      أيضا من صفاتهم أنهم يدعون أن حفتر قد عرقل عملية السلام أو البناء أو الاتفاق ..إلخ
      وهم كذبة فجرة مفضوحيييييييييين والكل يعرف وإلا ما الذي كان يمنعهم من ذلك طيلة 8 سنوات قبل حرب طرابلس!؟!
      أليست البلاد بهؤلاء من السيء إلى الأسوأ؟
      بلا والذي فلق الحب وبرأ النسم

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  • حمار وغبى حتى فى الكذب فاى تمرد لقائد جيش جاء بقرار من مجلس نواب الشعب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحية المجلس بينما الدبيبة مشكوك فى شرعيته حسب كلام النشرى الذى يعتبر ان مجلس التواب منتهى الصلاحية والسراج رفض حكومته مجلس النواب وكل قراراته غير شرعية
    اما اكذوبة جرذان العبط عن هزمة الجيش الوطنى فرايتا ردا عمليا سبب لهم هذا الهزيان من هول العرض الذى لا يفهمه هذا الحمار الغيى ولكن الرسالة وصلت لاسياده فى تركيا عندما يرى المشير يشير باصبعة فيتحرك 30 الف جندى من كافة الوحدات المتشرة فى كل مكان بكامل معداتها وبالطبع لايزال فى المواقع اضعاف هذا العدد ثم يعودوا بعد العرض منا يؤكد مدى عالى من جاهزية القوات لردع اى جرذان الذين قالوا انهم سينظموا عرض مماثل يوم 6/4 وفشلوا لانه اتفه بكثير مما كنا نتصور وتاكد الجميع ان المشير تصرف بحكمة من اعطاء فرصة للسلام ليكشف للجميع انها اوهام ولا حل الا بسحق الجرذان اخر العام والحمد لله ان غباوة الدبيبة والافى كشفت مبكرا انهم من حريم السلطان

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  • حذرنا رسول الله من هؤلاء السفهاء فهو من يتمرد على قائد عام الجيش المكلف من نواب الشعب ويتمرد على قرار القلئد الاعلى للجيش بعدم التحدث لوسائل الاعلام وهو من يقطع الطريق ويطالب بفدية فهذا التافه من علامات الساعة
    ففى حديث يأتي على الناس سنوات خداعات روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ستَأتي على الناسِ سُنونٌ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصادِقُ ويؤتَمَنُ فيها الخائِنُ ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ ويَنطِقُ فيها الرُّوَيبِضَةُ قيل وما الرُّوَيبِضَةُ قال السَّفِيهُ يتكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ)،[١][٢] وفي الحديث علامةٌ من علامات السَّاعة، وهي انقلاب الموازين،[٣] ويُشير الحديث إلى ما سيحدث قبل قيام السَّاعة من اختلال الموازين التي يُقوَّم بها النَّاس، فيصير الكاذب مصدَّقاً عند النَّاس، ويُكذَّب الصَّادق، ويؤتَمن الخائن، ويخوَّن الأمين، ويصبح القرار والأمر والشُّورى لجهلة القوم دون علمائهم.[٤]
    سمات السَّنوات الخدَّاعات يُقصد بالخِداع الذي اتَّصفت به السَّنوات في الحديث النبوي؛ بأنَّها سنواتُ مكرٍ وحيلةٍ، والحقيقة أنَّ هذه الصِّفات تُنسب إلى النَّاس الذين يعيشون في هذه السَّنوات، فليست السَّنوات خدَّاعات بذاتها وإنَّما النَّاس في تلك الفترة الزمنيَّة،[٥] وقد جاءت كلمة خدَّاعات بالتَّشديد لغاية المبالغة، وقال السيوطي إنَّ الخدَّاعات هي السَّنوات كثيرة المطر قليلة النَّبات، وقيل إنَّها قليلة المطر، وذلك أنَّ الريق يخدع حين يجفُّ.[٦] وقد أوضح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحديثٍ آخر متى تحين هذه السَّنوات، فقال: (إنَّ أمامَ الدَّجَّالِ سنينَ خدَّاعةً يُكَذَّبُ فيها الصَّادقُ، ويصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويخوَّنُ فيها الأمينُ، ويؤتَمنُ فيها الخائنُ، ويتَكَلَّمُ فيها الرُّوَيْبضةُ، قيلَ: وما الرُّوَيْبضةُ؟ قالَ: الفُوَيْسقُ يتَكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ)،[٧] فبيَّن أنَّ هذه السَّنوات تكون قبل خروج المسيح الدَّجال.[٨] وتتصف هذه السِّنين بصفات عديدة منها ما يأتي بيانه في المقال. تخوين الأمين وائتمان الخائن أوَّل ما تفقد الأمَّة من دينها الأمانة،[٩] فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ قالَ: كيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ)،[١٠][١١] والأمين هو المؤتمن في الشُّورى، والأمين في الجِهاد بالحفاظ على أسرار الجيش والثَّبات في أرض المعركة، والأمين الذي إن لم يخرج إلى الجهاد حفظ ما وراء المجاهد، وإن جلس في مجلسٍ حفظ المجلس، والأمين أمينٌ بالقيام بعمله على أتمِّ وجهٍ،[١٢] ففي السنوات الخدّاعات يُخوَّن الأمين، ويؤتمن الخائن الذي صار يرى المنكر معروفاً والعكس.[١٣] تكذيب الصَّادق وتصديق الكاذب يؤدِّي سوء الظَّن في ذلك الزَّمن إلى تكذيب الصَّادقين وأهل الإيمان، وتصديق أهل الكفر، ومثال ذلك تصديق الأعور الدَّجَّال الذي يدَّعي الأُلوهيَّة ويكذِّب على النَّاس بقوله إنَّه يستطيع إحياء الموتى،[١٤] وهذا اختبارٌ يختبر الله -تعالى- به عباده ليمتحن الصَّادق منهم في إيمانه من غيره، وهو من علامات السَّاعة الشَّديدة التي يصبح بها الرَّجل مؤمناً ويُمسي كافراً والعكس، وقد جاء الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أُمَّته بالتَّعوُّذ من هذه الفتن، والإكثار من الأعمال الصَّالحة والطَّاعات التي تُساعد على عدم الوقوع فيها، وكان يقول لأصحابه: (تَعَوَّذُوا باللَّهِ مِنَ الفِتَنِ، ما ظَهَرَ منها وَما بَطَنَ).[١٥][١٦] الرويبضة الرويبضة بالتَّصغير اسمٌ يُطلق للتَّحقير والإذلال لمن قلَّ علمه، وهو كما ورد في الحديث؛ السَّفيه الذي يتحدَّث بأمور قومه،[٦]الحقير الخسيس التافه،[١٧][١٨] والذي ترك معالي الأمور وتوجَّه لسفاسفها،[١٩] وورد معنى الرويبضة في حديثٍ آخر عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال فيه: (وإذا كانَتِ العُراةُ الحُفاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذاكَ مِن أشْراطِها)،[٢٠][٢١] وفي حديثٍ آخر عرَّف الرويبضة فقال: (الفوَيْسِقُ يتَكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ)،[٢٢][٢٣] ومن صفات الرويبضة ما يأتي: عدم تمكُّنه من الحديث في أمور العامة طوال الدَّهر، إلَّا أنَّه في هذه السنين يتمكَّن من ذلك.[٢٤] أتفه القوم وخسيسهم.

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  • جهز روحك ياجرذ ولا تضيع الوقت اكتب وصيتك بسرعة فالجيش الوطنى على ابواب مصراته قادم ليفتح الطريق الى طرابلس وسيدوس فى طريقه جرذان العبط ولكن المشكلة ان مقاير مصراته عامرة ولا تستوعب المزيد من الجرذان اناشد اردوغان انشاء المزيد منها قبل ان ترحل قواته من مصراته لتفر من اعصار الجيش الوطنى بدعم من خير اجناد الارض والمتغطى باردوغات من الجرذان خسران مالم يفر الان قبل فوات الاوان

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