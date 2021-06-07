الجدال: المشري يحاول الاستقواء بالمليشيات والأتراك لتحقيق مكاسب سياسية. #ليبيا #المرصد
الجدال: المشري يحاول الاستقواء بالمليشيات والأتراك لتحقيق مكاسب سياسية. #ليبيا #المرصد
المخزي أستقوي بالأرهابيين والعصابات الاجراميه وفات اللي فات وليس يحاول هو نجح في الاستفاده بتجمع مجرمي ليبيا من كل المدن في الغرب الليبيين الفارين من السجنون ومنهم من محكومه عليه باحكام ثقيله ان اللجؤ للاستعانه بالمجرمين كجناح عسكري ارهابي ابتكرها الأخوان ونجحوا فيها ثم ساعدتهم الأمم المتحده بتعيين المليشياوي الارهابي دبيبه كرئيس وزراء لحكومة الوحله الطينيه فكل الفرص استغلها هذا التظيم الارهابي الذي هو نسخه معربه عن الماسونيه العالميه نفس التمدد الماسوني تجده لدي الأخوان نفس الاهداف الماسونيه تجدها نفس اهداف الأخوان وما شابه الشئ أخذ حكمه فتشابه الاسلوب والاهداف بين محفل الاخوان ومحافل الماسونيه فالتصدي لخطط الأخوان واجب وطني علي كل ليبي غيور علي دين الدوله وعلي سيادة الوطن فلابد من طرد اولئك الشراذم
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