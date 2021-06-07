الميهوب: من يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هو تيار الإسلام السياسي. #ليبيا #المرصد
الميهوب: من يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هو تيار الإسلام السياسي. #ليبيا #المرصد
قول تيار الارهاب السياسي فهؤلاء لا يمتوا للاسلام باي صله انما متخذينه ساتر وغطاء لاجرامهم فهم لا يشرف الاسلام ان ينسبوا اليه او يدعوا بانهم مسلمين فهم لا يسندوا صف الاسلام ان هم وصفوا بانهم مسلمين بل يشوهوا الاسلام بأخلاقياتهم البعيده عن روح الاسلام وتعاليمه فهم ماسونيين الغايات والاهداف ولكن بلسان عربي لا لسان عبري تعرف هذا من خلال مراسم القسم والولاء للتنظيم فهي مآخوذه من هؤلاء تشابها وليس حرفيا
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