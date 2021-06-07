كرموس: المؤسسة العسكرية لن تتوحد بوجود حفتر.. والأزمة كبيرة على عكس ما يتصوره ال

كرموس: المؤسسة العسكرية لن تتوحد بوجود حفتر.. والأزمة كبيرة على عكس ما يتصوره البعض. #ليبيا #المرصد
كرموس: المؤسسة العسكرية لن تتوحد بوجود حفتر.. والأزمة كبيرة على عكس ما يتصوره البعض. #ليبيا #المرصد
موتوا بغيظكم ياجرذان فالمؤسسة العسكرية بالفعل موحدة تحت قيادة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس نواب الشعب فترة صلاحيته ولا وزن لاى مليشيات غير شرعية فى الغرب عينها السراج دون سند قاتونى فليس من حقه لا القرار كان للمجلس الرئاسى بالتوافق ومابنى على باطل فهو باطل .
والحمد لله اطمأن الشعب البيبى من خلال العرض المهيب على جاهزية الجيش لتحرير ماتبقى من ارض مختلة من مرتزقة ومليشيات واتراك وخوان من حريم السلطان بدعم من اهالى هذه المناطق
بالعكس رأيك خطأ هو رآي واحد طائح علي رأسه الفرصه الوحيده لتوحيد الجيش هي في وجود مؤسسه للمره الثانيه بعدما قضت عليه ثورة حلف الناتو التي قامت ضد استقرار ليبيا فلا يوجد من له تآهيل اكاديمي صح وشعبيه بين الآهالي الذي تمجهور اما بيته مطالبين اياه بإعادة تكوين الجيش وارجاع هيبته التي سلبها أياه اعتداء حلف الناتو علي ليبيا الآمنه في سربها ومنسجم شرقها مع غربها ولكن الناتو طرطش الرفاق وبذر الشقاق
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