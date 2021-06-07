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بالصور | المفوضية العليا للإنتخابات تستلم كمية من صناديق الإقتراع. #ليبيا #المرص

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور | المفوضية العليا للإنتخابات تستلم كمية من صناديق الإقتراع. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لماذا لا تتم الانتخابات الرأسية في ليبيا عن طريق الرسائل عبر الهواتف المحمولة عن طريق برنامج يتم وضعه عن طريق المفوضية العليا للانتخابات ويتم فرز الاصوات منها وذلك تجنب للمشاكل التي قد تحدث للواطنين امام صناديق الاقتراع في بعض المدن خصوصا مع وجود المليشيات الاجرامية المسلحة علما بأن هذه الطؤيقة عملت بها بعض الولايات الامريكية في الانتخابات السابقة ؟ مجرد وجهة نظر

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