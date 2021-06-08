امطير: المنقوش تحتاج دورة في إرتداء الملابس لتمثل الدولة

للمرة الثانية، تكون فيها ملابس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، محط اهتمام آمنة امطيرعضو “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء .

امطير، وعلى حسابها بموقع فيسبوك ، قالت: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟”، .

وواصلت: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة”، وفق تعبيرها.

انتقاد آمنة امطير، ملابس وزيرة الخارجية، هو الثاني، بعدما زعمت في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم اسرائيل)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.