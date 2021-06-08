السني: وحدة #ليبيا وعدم الوقوع في فخ التقسيم يجب أن يكون الهدف مهما كانت الخلافا

السني: وحدة #ليبيا وعدم الوقوع في فخ التقسيم يجب أن يكون الهدف مهما كانت الخلافات. #المرصد
السني: وحدة #ليبيا وعدم الوقوع في فخ التقسيم يجب أن يكون الهدف مهما كانت الخلافات. #المرصد
لا امن ولا امان الا بالقضاء على الخوان الذين لا يحترمون الديمقراطية وقرار مجلس النواب باختيار المشير قائدا عاما للجيش واذا لم يحترم الدبيبة قرار مجلس النواب فان الجيش الوطنى غير ملزم باحترام الدبيبة خاصة ان نيل ثقته من مجلس نواب منتهى الصلاحية حاليا بينما قائد الجيش الوطنة نال الثقة اثناء صلاحية البرلمان شرعى مائة فى المائة
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