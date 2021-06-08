السويح: الاحتقان بين مجلسي النواب والدولة يتصاعد كلما أخفقا في حسم ملف المناصب ا

السويح: الاحتقان بين مجلسي النواب والدولة يتصاعد كلما أخفقا في حسم ملف المناصب السيادية. #ليبيا #المرصد
السويح: الاحتقان بين مجلسي النواب والدولة يتصاعد كلما أخفقا في حسم ملف المناصب السيادية. #ليبيا #المرصد
لا وجود لشئ فعلي أسمه مجلس الدوله فيوم ارادت الدوله الاستعماريه المسيطره علي قرار الأمم المتحده أضعاف مجلس لعدم وجود عميل للغرب الاستعماري في البرلمان ولا في الحكومه المنبثقه عنه فشوشت تلك الدول علي عمل البرلمان باستحداث جسم غير شرعي ودعمته واليوم اذا ما تصالحت تلك الدوله الاستعماريه مع البرلمان فعليها إلغاء وجود هذا الجسم المستحدث ضد ارادة ورغبة الليبيين فلابد ان يُسرّح العملاء الذين وظفتهم الأمم المتحده فيه اذا تؤمن بحق الليبيين في الاستفاده من البرلمان الذي أنتخبوه وألغاء جسم فرض عليهم لفتره ما
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