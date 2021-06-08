كشلاف: سبب تعثر لقاء صالح والمشري في المغرب هو عدم التفاهم على آلية تغيير المناص

كشلاف: سبب تعثر لقاء صالح والمشري في المغرب هو عدم التفاهم على آلية تغيير المناصب السيادية. #ليبيا #المرصد
كشلاف: سبب تعثر لقاء صالح والمشري في المغرب هو عدم التفاهم على آلية تغيير المناصب السيادية. #ليبيا #المرصد
حتي لو ألتقوا لن يتفاهموا علي مافيه صالح البلاد لتفاوت في مستوي الفهم والعلم والادراك فممثل البرلمان الشرعي مستشار علي فهم وعلم ودرايه وممثل الجيهه الآخري أنسان بسيط فهمه علي قده جزوا به الاخوان وقالوا له وعدي راك رئيس المجلس الأغبي الذي لا ولن يبني دوله ففي الواقع لا وجود لشئ فعلي أسمه مجلس الدوله فيوم ارادت الدوله الاستعماريه المسيطره علي قرار الأمم المتحده أضعاف مجلس لعدم وجود عميل للغرب الاستعماري في البرلمان ولا في الحكومه المنبثقه عنه فشوشت تلك الدول علي عمل البرلمان باستحداث جسم غير شرعي ودعمته واليوم اذا ما تصالحت تلك الدوله الاستعماريه مع البرلمان فعليها إلغاء وجود هذا الجسم المستحدث ضد ارادة ورغبة الليبيين فلابد ان يُسرّح العملاء الذين وظفتهم الأمم المتحده فيه اذا تؤمن بحق الليبيين في الاستفاده من البرلمان الذي أنتخبوه وألغاء أي جسم فرض عليهم لفتره ما
اضعاف دور دور البرلمان الشرعي
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