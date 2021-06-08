المشري: عماد السايح يمارس “التدليس” بشأن مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور. #ليب

المشري: عماد السايح يمارس “التدليس” بشأن مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور. #ليبيا #المرصد
المشري: عماد السايح يمارس “التدليس” بشأن مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور. #ليبيا #المرصد
خانب المشوي قد جزوا به الاخوان وقالوا له وعدي راك رئيس المجلس الأغبي الذي لا ولن يبني دوله ففي الواقع لا وجود لشئ فعلي أسمه مجلس الدوله فيوم ارادت الدوله الاستعماريه المسيطره علي قرار الأمم المتحده أضعاف البرلمان لعدم وجود عميل للغرب الاستعماري في البرلمان ولا في الحكومه المنبثقه عنه فشوشت تلك الدول علي عمل البرلمان باستحداث جسم غير شرعي ودعمته واليوم اذا ما تصالحت تلك الدوله الاستعماريه مع البرلمان فعليها إلغاء وجود هذا الجسم المستحدث ضد ارادة ورغبة الليبيين فلابد ان يُسرّح العملاء الذين وظفتهم الأمم المتحده فيه اذا تؤمن بحق الليبيين في الاستفاده من البرلمان الذي أنتخبوه وألغاء أي جسم فرض عليهم لفتره ما
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