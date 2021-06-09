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معيتيق: الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج #ليبيا من ديمومة المؤقت. #المرصد

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق: الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج #ليبيا من ديمومة المؤقت. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لا الآمر ليس كذلك فالواجب الوطني هو طرد المحتل التركي والغاء عقد القاعده الايطاليه في مصراته وتعهد بعض الساسه بعدم العوده للعماله لا لايطاليا ولا لتركيا وبعدها يآتي الاستحقاق الثاني وهو الانتخابات فلا يقف الناخب الليبي علي ارضيه صلبه في الانتخابات الا ومصراته والغرب خاليه من القواعد وعلي من هوايه جمع القواعد من كل حدب وصوب عليه ان يغير الهوايه الي جمع الطوابع بدل جمع القواعد

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