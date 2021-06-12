الغرابلي: وقف إطلاق النار وإسكات المدافع لا يعني بالضرورة نهاية الحرب. #ليبيا #ا

الغرابلي: وقف إطلاق النار وإسكات المدافع لا يعني بالضرورة نهاية الحرب. #ليبيا #المرصد
الغرابلي: وقف إطلاق النار وإسكات المدافع لا يعني بالضرورة نهاية الحرب. #ليبيا #المرصد
مش أنتم تنبهوا وتقولوا
ان طرابلس احتلتها تركيا –
ياه مدام انتم الجيش الليبي
حررتوا مصراتة الي هي سبب تواجد القطريين والسلفيين والاتراك وحتى اليهود الصهيوني برنالد ليقي قال في لقاء انه لم يستطع دخول ليبيا الا عن طريق يهود مصراتة …!!’
والآن مصراتة وزوارة فيها قواعد إيطالية وفرنسية وقطرية
وين جيش المشير حفتر والا فقط كلام ودوة وخلاص
مصراتة عاثث فالارض فسادا
وبني وليد وسبها موقفهم مش رجولي
لو كانوا تريس راهم وقفوا مع حكومة السراج كقيادة وطنية شعبية وماخلوش الحكومة فالعاصمة محتاجة لاي احد –
وخاصة بعد استهداف الشرق العاصمة طرابلس وخونة مصراتة والزنتان الي مخربين العاصمة
وين الشيوخ العقال في قيادات ليبيا ..!!!
مش معقول الخنوع لعملاء الاستعمار بهذه الطريقة ” القلب واحد والعمر واحد وليبيا وحدة ”
خلي عندكم موقف ما يحركوكمش كمشة خونة و يهود ونصارى …. كيف ما يبوا ..؟!!!
الي يفكر في برلين والي هارب لتونس والي يبي يجيب قوات خارجية لحفظ الامن – عبارة عن فءات ضالة اعتمادها على الأجنبي
وتحتقر في ابناء الوطن الحقيقيين .
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