خلافات حادة ومشادات وصلت للاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، على خلفية مطا

خلافات حادة ومشادات وصلت للاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، على خلفية مطالبة بعض الأعضاء بمحاسبة الحكومة على زيارة وفد تركي لطرابلس دون تنسيق أو أذن مسبق من السلطات الليبية.

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