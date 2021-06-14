خلافات حادة ومشادات وصلت للاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، على خلفية مطا

خلافات حادة ومشادات وصلت للاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، على خلفية مطالبة بعض الأعضاء بمحاسبة الحكومة على زيارة وفد تركي لطرابلس دون تنسيق أو أذن مسبق من السلطات الليبية.
#الحدث_الليبي
خلافات حادة ومشادات وصلت للاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، على خلفية مطالبة بعض الأعضاء بمحاسبة الحكومة على زيارة وفد تركي لطرابلس دون تنسيق أو أذن مسبق من السلطات الليبية.
#الحدث_الليبي
اين كان صوت النواب يوم تم تعيين هذه الحكومه العميله بجهود اردوغان وتواطؤ استيفاني يوم تم في جنيف استغفال الليبيين باعادة نفس سيناريو الصخيرات اللهم الفارق الوحيد مكان المؤمره جنيف عوضا عن الصخيرات واستيفاني واردوغان عوضا عن ليون ودبيبه عوضا عن السراج اما الاشياء اطنين هو اطنين الاول
يجب على مجلس النواب ان يعلن سقوط الحكومة التى لم تحافظ على كرامة الشعب الليبى وسيادته الوطنية وايضا سقط المجلس الرئاسى والريس حنفى قصدى الريس منفى والسراج 2 قصدى الدبيبة الذى فتح الياب لاهانة الجيش الوطنى من الانجاس الاتراك عندما تطاولوا على الجيش الوطنى الاكثر شرعية من الدبيبة فهو نال ثقة مجلس النوتب اثناء فترة صلاحيته بينما الدبيبة نال الثقة بعد نهاية صلاحية مجلس النواب
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