تقرير يوناني: البرلمان الألماني رفض قرارًا يحد من دور تركيا التخريبي في #ليبيا. #المرصد
تقرير يوناني: البرلمان الألماني رفض قرارًا يحد من دور تركيا التخريبي في #ليبيا. #المرصد
الحي في اللي يالاه والدول مصالح ألمانيا لا تريد ان تصحي الكلاب النائمه عندما الآمر يتعلق بتركيا ممكن تسلس تسليس لديها ملايين الاتراك متجنسين ألمانيا وهم قوه اقتصاديه تحرك في الاقتصاد الالماني الذي هو اقوي أقتصاد اوروبي الماني تثني علي الاجانب الذين لديهم مشاريع تجاريه واقتصاديه وفي مقدمتهم الاتراك ولا تريد استفزازهم ابدا وحتي مخترع لقاح كورونا تركي هو وزوجته تركيه يعملان معا في مختبرات المانيا والمثل يقول أحب اساوري بس مو مثل حبي لإيدي بمعني مصلحة المانيا مقدمه عن مصلحة ليبيا المانيا تحب العدل بس مو في هذا الجانب فالعدل في هذا الجانب سيثير ملايين الاتراكالذين يحركون عجلة الاقتصاد الالماني اذا ما صوت برلمان ضد تركيا في ليبيا
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