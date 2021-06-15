الكوني: الرئاسي أكد للدبيبة دعمه لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها. #ليبيا #المرصد
الكوني: الرئاسي أكد للدبيبة دعمه لحكومة الوحدة الوطنية لتحقق كامل استحقاقاتها. #ليبيا #المرصد
غير وحدوا صف الرئاسي ولا احد يتجاوز صلاحياته الي صلاحيات الرئيس كيف اللاف ارتمي احضان اردوغان ارتماء ؟؟؟ في احضان ؟؟؟؟. وهوهو علي الجيش تهوتهو المربوط في المزرعه عنده اعتراص الجيش ، الجيش الذي اعاد لليبيين كرامتهم ياليش يحتفل الجيش بعيد تآسيسه الثاني شنو دخله يحتفل او لا يحتفل اكثر شعب فيه عملاء ورخاص نفوس وسفهاء الاحلام هو هذا الشعب
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