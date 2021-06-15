العرفي: غرفة العمليات التركية في طرابلس تنتظر ساعة الصفر للهجوم على الجفرة. #ليب

العرفي: غرفة العمليات التركية في طرابلس تنتظر ساعة الصفر للهجوم على الجفرة. #ليبيا #المرصد
العرفي: غرفة العمليات التركية في طرابلس تنتظر ساعة الصفر للهجوم على الجفرة. #ليبيا #المرصد
ليس فى استطاعة جزذان الاتراك مهاجمة الجفرة لا ستكون مقبرة لهم لاسباب عدة اهمها انها ضمن الخط الاحمر الذى يعنى تدخل مباشر للجيش المصرى ولديه موافقة جاهزة بالاجماع من البرلمان المصرى وثانيا ان خطوط الامداد من الغرب للجفرة طويلة جدا فى الصحراء ويسهل على الطيران ابادة اى تحركات فى منطقة صحراوية مفتوحة .
وثالثا من يمول اى معركة قطر عادت للحضن العربى ولن تمول حرب ضد الامن القومى المصرى بينما الاقتصاد التركى منهار .
ورابعا ان ااجيش الوطنى من خلال العرض العسكرى اثبت انه جاهز للتحرير ما تبقى من الارض ان فشلت الجهود السلمية
وخامسا ان الاخوان المفلسين فى اضعف حالاتهم حاليا ويتم اعدام قيادات منهم ولا احد يهتم بهم لا فى تركيا وقطر .
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