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برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع م

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع مهربي البشر الليبيين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • مصح وجهك ـ موضوع برلين ـ زي وعد بولفر الي باعوا فيه فلسطين لأسرائيل ـ والجميع علموا ـ بالشركات الصهيونية التي تعمل في ألمانيا بعد العمليات البيولوجية ـ ويحاولون سرقة المال الليبي وعاءدات النفط ـ وفرض ضرائب على بريطانيا و مصر ـ وبرعاية قطرية ـ وهم أعداء لروسيا وأمريكا وسارقي العقول والأختراعات والتكنولوجيا من الصين .ونقلها لأسواق أوروبا .

    وأنتم راقدين على وذانكم محلك سر ـ وتهزوا في روسكم للأجانب ..!!

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  • وهذا بفضل تدخل النيتو الحقير ؟..الذي جعل للكلاب دولة وللقرود صولة؟..فذوقوا ماصنعت اياديكم القذرة .

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