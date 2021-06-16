برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع م

برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع مهربي البشر الليبيين. #ليبيا #المرصد
برلماني ألماني: مخابراتنا على علم بأن المنظمات غير الحكومية بالمتوسط تتعاون مع مهربي البشر الليبيين. #ليبيا #المرصد
مصح وجهك ـ موضوع برلين ـ زي وعد بولفر الي باعوا فيه فلسطين لأسرائيل ـ والجميع علموا ـ بالشركات الصهيونية التي تعمل في ألمانيا بعد العمليات البيولوجية ـ ويحاولون سرقة المال الليبي وعاءدات النفط ـ وفرض ضرائب على بريطانيا و مصر ـ وبرعاية قطرية ـ وهم أعداء لروسيا وأمريكا وسارقي العقول والأختراعات والتكنولوجيا من الصين .ونقلها لأسواق أوروبا .
وأنتم راقدين على وذانكم محلك سر ـ وتهزوا في روسكم للأجانب ..!!
youtube.com/watch?v=mNRbBMxKpgE
وهذا بفضل تدخل النيتو الحقير ؟..الذي جعل للكلاب دولة وللقرود صولة؟..فذوقوا ماصنعت اياديكم القذرة .
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