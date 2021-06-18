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بن شرداة: الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية شرقًا و

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بن شرداة: الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • اعتقد ان السيد بن شراده اراد ان يقول الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تسيطر المؤسسة العسكرية علي البلاد شرقًا وغربا بعدما يتم تفكيك العصابات الارهابيه المسلحه المسيطره علي غرب البلاد وإعادة من كان هاربا من السجن الي سجنه ومعالجة المدمنين ومحاسبه من خطف وقتل واجرم بسطو علي المال العام وعلي ارزاق المواطنين

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