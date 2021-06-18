بن شرداة: الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية شرقًا و

بن شرداة: الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا. #ليبيا #المرصد
بن شرداة: الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا. #ليبيا #المرصد
اعتقد ان السيد بن شراده اراد ان يقول الوضع بعد توحيد الحكومة سيظل هشًا ما لم تسيطر المؤسسة العسكرية علي البلاد شرقًا وغربا بعدما يتم تفكيك العصابات الارهابيه المسلحه المسيطره علي غرب البلاد وإعادة من كان هاربا من السجن الي سجنه ومعالجة المدمنين ومحاسبه من خطف وقتل واجرم بسطو علي المال العام وعلي ارزاق المواطنين
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