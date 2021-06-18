آكي: #ليبيا تمنح قرابة الـ200 عسكري إيطالي تأشيرات دخول لإستبدالهم بآخرين في #مص

آكي: #ليبيا تمنح قرابة الـ200 عسكري إيطالي تأشيرات دخول لإستبدالهم بآخرين في #مصراتة. #المرصد
آكي: #ليبيا تمنح قرابة الـ200 عسكري إيطالي تأشيرات دخول لإستبدالهم بآخرين في #مصراتة. #المرصد
ظنت مصراته أنها في مآمن من ردة فعل الليبيين ضد مصراته لحروبها الداخليه مع الليبيين وخاصه تهجير تاورغاء بنصب تركيا لقواعد علي ارضها فتقاعست في منح تاشيرات لعوده لجنود القاعده الايطاليه الجاثمه علي ارض مصراته منذ سنوات ولكن في الآخير اذعنت مصراته لضغوط الطليان وقولهم لها نحن اقدم من تركيا في حمايتكم من خطر الداخل الليبي عليكم وساسة مصراته قالوا للطليان لكن بقدوم قواعد تركيا صار لدينا فائض في القواعد وخاصه ان مساحة مصراته محدوده فقالوا الطليان كيف هذا فعندكم فتحي باشاآغا لديه هواية جمع القواعد علي ارض مصراته مش هو الذي عرض الامريكان نصب قاعده في ليبيا خلاص فاعتبروا ان الامريكان وافقوا علي نصب قاعده فانفحموا المصاريت وجددوا عقد القاعده الايطاليه المتفق عليها سابقا ومنحوا الطليان تأشيره لأستعمار مصراته من جديد
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